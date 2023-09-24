В некоторых областях раздается воздушная тревога: ракетная опасность

Сил обороны юга предупреждают об угрозе ракетного удара.
По состоянию на 14.00 воскресенья, 24 сентября, на юге Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом свидетельствует интерактивная карта.
Согласно данным мечты, тревога охватила:
- Николаевскую,
- Херсонскую,
- Одесскую,
- Кировоградская,
- Запорожская область.
Прессслужба Сил обороны юга на странице в телеграмм-канале предупреждает об угрозе ракетного удара.
Между тем, Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения в тех областях, где объявлена тревога.
Призываем пройти в укрытие и не оставлять его до начала отмены тревоги!
Напомним, в ночь на 24 сентября Россия обстреляла из авиации Берислав Херсонской области, в результате чего погибла женщина.
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