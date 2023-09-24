В некоторых областях раздается воздушная тревога: ракетная опасность

По состоянию на 14.00 воскресенья, 24 сентября, на юге Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствует интерактивная карта.

Согласно данным мечты, тревога охватила:

Николаевскую,

Херсонскую,

Одесскую,

Кировоградская,

Запорожская область.

Прессслужба Сил обороны юга на странице в телеграмм-канале предупреждает об угрозе ракетного удара.

Между тем, Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения в тех областях, где объявлена тревога.

Призываем пройти в укрытие и не оставлять его до начала отмены тревоги!

Напомним, в ночь на 24 сентября Россия обстреляла из авиации Берислав Херсонской области, в результате чего погибла женщина.

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