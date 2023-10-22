В некоторых областях раздается воздушная тревога: угроза авиационного удара

Воздушные силы предупредили об опасности авиации.
В Украине в воскресенье, 22 октября, сигнал воздушной тревоги раздается в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.
Воздушные силы предупреждают об угрозе авиационного удара.
"Воздушная тревога в юго-восточных областях связана с активностью тактической авиации. Угроза применения авиационного вооружения", — говорится в сообщении.
Напомним, россияне накапливают ракетный арсенал – в ГУР ответили, будут ли ответные удары.
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