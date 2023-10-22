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В некоторых областях раздается воздушная тревога: угроза авиационного удара

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В некоторых областях раздается воздушная тревога: угроза авиационного удара

Воздушная тревога 22 октября

Воздушные силы предупредили об опасности авиации.

В Украине в воскресенье, 22 октября, сигнал воздушной тревоги раздается в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Воздушные силы предупреждают об угрозе авиационного удара.

Воздушная тревога 22 октября – карта / ©
Воздушная тревога 22 октября – карта

"Воздушная тревога в юго-восточных областях связана с активностью тактической авиации. Угроза применения авиационного вооружения", — говорится в сообщении.

Напомним, россияне накапливают ракетный арсенал – в ГУР ответили, будут ли ответные удары.

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Дата публикации
Просмотры
845
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