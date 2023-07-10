В некоторых областях Украины объявили тревогу: в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетах

Украинцев призывают быть в укрытиях.
Ночью, 10 июля, в Днепропетровской и Запорожской областях была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе из-за баллистических ракет.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
Воздушная тревога в 22:08 объявлена в Запорожской и Днепропетровской областях. В 22:12 об опасности предупредили жителей Донецкой области.
В воздушных силах ВСУ предупредили украинцев об угрозе ударов баллистическими ракетами.
"Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения баллистического вооружения", — сообщили в ВСУ.
Украинцев призывают реагировать на опасность и спуститься в укрытия. По состоянию на 22.20 сообщили, что угроза миновала.
Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил украинцев о вероятности новых ракетных ударов по нашему государству после затишья.
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