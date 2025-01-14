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В некоторых областях воздушная тревога: что известно о движении ударных БПЛА

В некоторых областях воздушная тревога: что известно о движении ударных БПЛА

оккупанты атакуют столицу "Шахедами" по разным направлениям, создавая из дронов фигуру "звезды". Коллаж ТСН.ua

Следует находиться в безопасности.

В некоторых областях Украины днем 14 января объявлена воздушная тревога. Враг атакует "Шахедами".

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По состоянию на 15:01 "покраснели" следующие области:

  • Черкасская
  • Полтавская
  • Кировоградская
  • Сумская

Впоследствии опасность прибавилась и для жителей Черниговской области.

По состоянию на 15.25 риск удара добавился также в Одесской области.

Где фиксируют беспилотники

Согласно информации от ПСУ о движении ударных БпЛА:

  • Полтава – вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с юго-запада;
  • Черкасская область, Черкасский р-н – угроза применения врагом ударных БпЛА с юго-востока;
  • Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА;
  • г. Кременчуг (Полтавщина) — Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с юго-запада.

Напомним, российские захватчики в ночь на 14 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

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