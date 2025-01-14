В некоторых областях воздушная тревога: что известно о движении ударных БПЛА

Следует находиться в безопасности.
В некоторых областях Украины днем 14 января объявлена воздушная тревога. Враг атакует "Шахедами".
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По состоянию на 15:01 "покраснели" следующие области:
- Черкасская
- Полтавская
- Кировоградская
- Сумская
Впоследствии опасность прибавилась и для жителей Черниговской области.
По состоянию на 15.25 риск удара добавился также в Одесской области.
Где фиксируют беспилотники
Согласно информации от ПСУ о движении ударных БпЛА:
- Полтава – вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с юго-запада;
- Черкасская область, Черкасский р-н – угроза применения врагом ударных БпЛА с юго-востока;
- Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА;
- г. Кременчуг (Полтавщина) — Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с юго-запада.
Напомним, российские захватчики в ночь на 14 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
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