В некоторых областях воздушная тревога: что известно о движении ударных БПЛА

В некоторых областях Украины днем 14 января объявлена воздушная тревога. Враг атакует "Шахедами".

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По состоянию на 15:01 "покраснели" следующие области:

Черкасская

Полтавская

Кировоградская

Сумская

Впоследствии опасность прибавилась и для жителей Черниговской области.

По состоянию на 15.25 риск удара добавился также в Одесской области.

Где фиксируют беспилотники

Согласно информации от ПСУ о движении ударных БпЛА:

Полтава – вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с юго-запада;

Черкасская область, Черкасский р-н – угроза применения врагом ударных БпЛА с юго-востока;

Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА;

г. Кременчуг (Полтавщина) — Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с юго-запада.

Напомним, российские захватчики в ночь на 14 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

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