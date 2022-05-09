В некоторых постсоветских странах в День победы ограничились возложением цветов, а кто-то "подыграл" Путину

Многие страны оказывают финансовую помощь ветеранам вместо широкомасштабного и дорогостоящего празднования.

Празднование дня победы именно 9 мая, а не тогда, когда отмечает Запад, сначала было советским, а затем московским способом сплотить страны-сателлиты вокруг себя. И долгое время именно эту дату использовали в зоне советского влияния – так, например, в Польше, стране-члене ЕС, день памяти сменили на 8 мая только в 2015 году. Сегодня же советская дата дня победы отмечается во все меньшем количестве государств, говорится в ТСН.

А вот Чехия, например, вообще выбрала этот день, чтобы лишить советского маршала Конева – памятник которому демонтировали со скандалом – звание почетного гражданина Праги. Ведь именно 9 мая он привел в чешскую столицу своих воинов, а те убили немало мирного населения, бомбежкой пытаясь остановить уход немецких войск — уже после капитуляции.

Ни тебе танков на центральной улице, ни самолетов в воздухе – так день победы выглядит в Азербайджане – президент Алиев возлагает цветы к могиле азербайджанского полководца Ази Асланова и склоняет голову во время минуты молчания. Официально – возложением цветов здесь ограничиваются уже второй год, якобы из-за пандемии.

В Минске и шествие, и портреты погибших во время войны, и Лукашенко с ветеранами на трибуне. Верный друг путинского нацистского режима делает вид, будто не на его территории Украину атаковали российские военные и послушно повторяет наставления Москвы. «Даже в самых страшных кошмарах нельзя было представить, что там, в братской стране, чудом уцелевшей, что под сапогами фашистских оккупантов нацизм снова поднимет голову», — с намеком на Украину заявляет Лукашенко.

Портреты на белорусских улицах – так называемая акция "бессмертный полк", начатая Москвой в 2014, которую Кремль пытается навязать всем своим союзникам. В некоторых странах – пропагандистское шествие запрещают, а вот постсоветский Казахстан – решил его трансформировать. Сменил название и в этом году разрешил ход только в Алматы. Сам День победы здесь также отказываются праздновать уже который год, сейчас откровенно признались, что не хотят тратить на это деньги. Не будет в стране и праздничного салюта. «Там я думаю, что правильно решили, потому что чем проводить парад там, тратить миллиарды – лучше материально помочь деньгами ветеранам», – говорит местный режиссер Эрнар Маликов.

А вот выплаты в постсоветских странах — отличаются слишком уж сильно. Больше всего своим ветеранам платит Казахстан – 2289 долларов, далее следует Узбекистан – 1350 долларов, затем – Кыргызстан – 1218 долларов, Азербайджан – почти 900, Беларусь – более пяти сотен долларов. И на последнем месте Россия – 150 долларов.

Выплаты ветеранам в Грузии и Молдове — также больше российских. Обе страны пытаются получить статус кандидатов в Евросоюз, потому и вопросы о согласовании Дня памяти с европейским – 8 мая – здесь возникают. Грузины перенести дату, несмотря на то, что такое предложение было, так и не смогли. Впрочем, и акций пророссийского "бессмертного полка" в этом году у них не предусмотрено — чиновники ограничатся возложением цветов.

А вот в Молдове сейчас актуальный вопрос – еще и запрет символов рашизма – георгиевской ленты и буквы "Z". Соответствующее постановление принял парламент страны и сегодня на митингах большинство людей было без них — исключение составляло разве что Гагаузская автономия.

«Абсолютное большинство людей, участвовавших в разных городах Молдовы в этих акциях, не носило георгиевскую ленту. Это означает, что абсолютное большинство людей в Молдове не подвергается никаким провокациям российских агентов влияния. Многие люди в Молдове, которые вообще не задавались такими вопросами, сейчас понимают, что это, во что путинский режим превратил День победы за последние 15 лет, имеет очень мало общего с честью памяти...», — убеждает глава общественной организации WATCHDOG .MD Валерий Паша.

Пока в постсоветских странах количество пророссийских акций сокращается, верная союзница Москвы – Куба – проводит у себя акцию "бессмертный полк". Остров свободы во время Второй мировой потерял сотню своих граждан и прославился как эффективный помощник — стран Запада, в том числе и США, от которых по ленд-лизу получил самолеты и новые порты. Нынешняя власть об этом предпочитает не вспоминать.

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