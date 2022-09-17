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В немецком Бундесвере выступили против поставок военной помощи Украине

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В немецком Бундесвере выступили против поставок военной помощи Украине

Фото: Associated Press

Оружие силы Германии недовольны поставкой вооружения в Украину.

Именно поэтому в Бундесвере выступают против продления военной помощи украинским Вооруженным силам. Мол, каждая новая поставка ослабляет вооруженные силы Германии.

Об этом сообщил глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер в интервью для RND.

"Мы прекрасно понимаем желание Украины получить тяжелое вооружение. Мы вполне можем вообразить, например, поставки боевых машин пехоты из запасов нашей промышленности", — заявил он.

Впрочем, убежден Вюстнер, это влечет негативные последствия. Мол, дальнейшая помощь, которую назвали "каннибализацией войск Германии", ведет к ослаблению Бундесвера.

"Поэтому наше требование таково: никаких новых поставок из арсеналов Бундесвера. И, что не менее важно, немедленное приобретение систем вооружений, которые уже были переданы!", — заявления Вюстнер.

Напомним, ранее германский министр экономики Роберт Габек обещал, что Германия будет продолжать предоставлять оружие Украине для борьбы с агрессорной Россией. По его словам, поставки всегда будут координироваться в рамках НАТО.

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