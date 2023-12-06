В Непале задержали 10 человек, вербовавших людей для войны в Украине

10 человек находятся под стражей в полиции после задержания за последние несколько дней.

В Непале полиция задержала 10 человек, подозреваемых в том, что у безработных людей они брали большие денежные суммы за туристические визы, после чего незаконно вербовали их в российскую армию.

Об этом пишет Reuters.

Как отмечается, на этой неделе Непал обратился к Москве с просьбой не вербовать своих граждан в российскую армию и отправить любого служащего в ее вооруженных силах непальского солдата обратно в гималайскую страну. Это произошло после того, как шестеро граждан Непала, служивших в российской армии, были убиты.

Начальник районной полиции Катманду Бхупендра Хатри заявил, что 10 человек находятся под стражей в полиции после того, как были задержаны за последние несколько дней.

"Мы обсуждаем это дело с правительственными адвокатами и доставим их (подозреваемых - ред.) в суд", - сказал Хатри в интервью агентству Reuters.

По словам Хатри, задержанные незаконно брали с каждого человека до 9 000 долларов и отправляли их в Россию по "гостевым (туристическим) визам", в основном через ОАЭ. Затем их вербовали в российскую армию.

"Это случай контрабанды людей… организованной преступности", - добавил Хатри.

Непал, расположенный между Китаем и Индией, обратился к России с просьбой выплатить компенсацию семьям погибших непальских граждан.

Непальские солдаты, которых называют гуркхами, известны своей храбростью и боевыми навыками и служили в британской и индийской армиях после обретения Индией в 1947 году независимости согласно соглашению между тремя странами. С Россией такого соглашения нет.

Напомним, что российские вербовщики в Непале поощряют местных жителей вступать в российскую армию, а затем иностранцы отправляются воевать против Украины.

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