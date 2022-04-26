В непризнанном Приднестровье подразделения оперативной группы войск РФ приведены в полную боевую готовность – Генштаб

Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.

На территории Приднестровского региона Республики Молдова подразделения оперативной группы российских войск приведены в боевую готовность "Полная".

Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в сводке 26 апреля.

Отметим, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что Россия готовит ракетный удар по непризнанному Приднестровью с жертвами среди мирного населения.

В Тирасполе сейчас спешно строят блокпосты.

В настоящее время Приднестровье – квазигосударство, не признанное ни одной страной мира. Из полумиллиона жителей непризнанной республики не менее трети имеют российский паспорт. Ради российской пенсии и выплат. И только единицы понимают, что их обманули на государственном уровне и ведут борьбу.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины осудили попытки России втянуть Приднестровский регион Молдовы в полномасштабную войну против Украины. В ведомстве призвали к немедленной деэскалации напряженности.

Напомним, как заявил журналист и политический эксперт Вадим Денисенко, россияне хотят заставить власть Приднестровья вступить в войну с Украиной, однако сама непризнанная Приднестровская Молдавская Республика не желает открывать второй фронт и лишь на словах поддерживает Россию.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал ситуацию в Приднестровье и ее влияние на русско-украинскую войну

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