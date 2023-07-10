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В ряде областей раздается воздушная тревога: угроза пусков ракет с самолетов Ту-22м3

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Время на прочтение
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В ряде областей раздается воздушная тревога: угроза пусков ракет с самолетов Ту-22м3

Объявлена воздушная тревога 10 июля: угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3 / Фото: ТСН.ua

Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3 предупредили в воздушных силах.

В восточных и северных областях 10 июля объявлена воздушная тревога. В ВСУ предупреждают об угрозе удара баллистическим вооружением и крылатыми ракетами.

Об этом стало известно из интерактивной карты тревоги.

"Сумская, Полтавская, Донецкая области – угроза применения баллистического вооружения!", – говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ, опубликованном в 10:41.

Перед этим уведомление об угрозе атаки баллистики было в Харьковской области. Также под ударом - м. Светловодск и тергромад Кировоградской области.

Добавим, в Луганской области тревога продолжается с начала полномасштабного вторжения России.

По состоянию на 11:10 тревога добавилась в Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Запорожской и Черниговской областях. Пройдите в укрытие до окончания тревоги.

В Воздушных силах сообщили, что зафиксирован вылет 4-х бортов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области России.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3", - отметили в ведомстве.

Воздушная тревога в Украине: понедельник, 10 июля. ФОТО: сундуки / ©
Воздушная тревога в Украине: понедельник, 10 июля. ФОТО: сундуки

Ракетный удар России по Николаеву 10 июля

Напомним, в ночь на 10 июля Россия атаковала ракетами С-300 Николаев. Перед этим Воздушные Силы Украины предупредили южан и востока об угрозе удара. Олразу после этого в Николаеве раздались взрывы.

Утром местные власти подтвердили взрывы в Николаеве. Мэр города Александр Сенкевич и глава ОВА Виталий Ким сообщили об ударе по объекту инфраструктуры в городе. Для атаки оккупанты, вероятно, использовали ракету "Искандер-М". По словам мэра города, повреждений в жилых домах по состоянию на утро не обнаружили.

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Дата публикации
Просмотры
8271
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