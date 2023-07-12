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В нескольких областях Украины объявили тревогу: Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В нескольких областях Украины объявили тревогу: Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности

Сирены прозвучали в ряде областей.

Украинцев призывают быть в укрытиях.

Вечером, 12 июля, в Донецкой и Харьковской области объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ракетных ударов.

Об этом ПС ВСУ сообщили на своем телеграмм-канале.

В 19:50 воздушную тревогу объявили в Донецкой области, в 19:55 – в Харьковской. Украинцев призывают быть в укрытиях к отбою опасности.

Воздушная тревога 12 июля / ©
Воздушная тревога 12 июля

Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточных границах Украины.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении! Существует угроза применения авиационного вооружения! В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье 12 июля прогремели сильные взрывы. Оккупанты ударили по городу неизвестным военным объектом. На месте обстрела пострадали многие люди.

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Дата публикации
Просмотры
989
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