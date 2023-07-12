В нескольких областях Украины объявили тревогу: Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности

Украинцев призывают быть в укрытиях.

Вечером, 12 июля, в Донецкой и Харьковской области объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ракетных ударов.

Об этом ПС ВСУ сообщили на своем телеграмм-канале.

В 19:50 воздушную тревогу объявили в Донецкой области, в 19:55 – в Харьковской. Украинцев призывают быть в укрытиях к отбою опасности.

Воздушная тревога 12 июля

Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточных границах Украины.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении! Существует угроза применения авиационного вооружения! В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье 12 июля прогремели сильные взрывы. Оккупанты ударили по городу неизвестным военным объектом. На месте обстрела пострадали многие люди.

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