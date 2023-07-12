В нескольких областях Украины объявили тревогу: Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности

Украинцев призывают быть в укрытиях.
Вечером, 12 июля, в Донецкой и Харьковской области объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ракетных ударов.
Об этом ПС ВСУ сообщили на своем телеграмм-канале.
В 19:50 воздушную тревогу объявили в Донецкой области, в 19:55 – в Харьковской. Украинцев призывают быть в укрытиях к отбою опасности.
Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточных границах Украины.
"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении! Существует угроза применения авиационного вооружения! В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.
Напомним, в Запорожье 12 июля прогремели сильные взрывы. Оккупанты ударили по городу неизвестным военным объектом. На месте обстрела пострадали многие люди.
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