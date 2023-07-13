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В нескольких областях Украины объявили тревогу: Воздушные силы ВСУ предупреждают об опасности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2848
Время на прочтение
1 мин
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В нескольких областях Украины объявили тревогу: Воздушные силы ВСУ предупреждают об опасности

Сирены прозвучали во многих регионах

Украинцев призывают быть в безопасных местах.

В четверг, 13 июля, в части областей Украины объявили воздушную тревогу. Есть угроза ударов баллистическими ракетами.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Воздушная тревога 13 июля была объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

Воздушная тревога 13 июля / ©
Воздушная тревога 13 июля

В воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе ударов баллистическими ракетами.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 13 июля российские оккупанты совершили на юг Украины комбинированную атаку и использовали тактику рассредоточения усилий Сил обороны и ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
2848
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