В нескольких областях Украины объявили тревогу: Воздушные силы ВСУ предупреждают об опасности

Украинцев призывают быть в безопасных местах.
В четверг, 13 июля, в части областей Украины объявили воздушную тревогу. Есть угроза ударов баллистическими ракетами.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога 13 июля была объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.
В воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе ударов баллистическими ракетами.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 13 июля российские оккупанты совершили на юг Украины комбинированную атаку и использовали тактику рассредоточения усилий Сил обороны и ПВО.
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