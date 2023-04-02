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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу: власти предупреждают об опасности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу: власти предупреждают об опасности

В ряде украинских областей снова раздаются сирены / Фото: ТСН.ua

Мониторинговые группы сообщают об угрозах ударов иранскими дронами.

В Украине ночью 2 апреля объявили воздушную тревогу. Власти предупреждают об опасности.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

Воздушная тревога ночью была объявлена в Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Луганской областях.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревоги.

"Не игнорируем тревоги там, где они есть", – написал Ермак.

Мониторинговые группы сообщают об угрозе ударов по иранским дронам.

Напомним, Наев назвал самое эффективное оружие против иранских "Шахедов".

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Дата публикации
Просмотры
2230
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