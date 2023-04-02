В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу: власти предупреждают об опасности

В Украине ночью 2 апреля объявили воздушную тревогу. Власти предупреждают об опасности.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

Воздушная тревога ночью была объявлена в Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Луганской областях.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревоги.

"Не игнорируем тревоги там, где они есть", – написал Ермак.

Мониторинговые группы сообщают об угрозе ударов по иранским дронам.

Напомним, Наев назвал самое эффективное оружие против иранских "Шахедов".

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