В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу: власти предупреждают об опасности

Мониторинговые группы сообщают об угрозах ударов иранскими дронами.
В Украине ночью 2 апреля объявили воздушную тревогу. Власти предупреждают об опасности.
Об этом говорит карта воздушных тревог.
Воздушная тревога ночью была объявлена в Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Луганской областях.
Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревоги.
"Не игнорируем тревоги там, где они есть", – написал Ермак.
Мониторинговые группы сообщают об угрозе ударов по иранским дронам.
Напомним, Наев назвал самое эффективное оружие против иранских "Шахедов".
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