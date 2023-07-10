В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу: Воздушные силы ВСУ назвали причины

В понедельник, 10 июля, в Сумской, Черниговской и Запорожской области объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ призывают быть в безопасных местах из-за угрозы ракетных ударов.

Об этом говорится в сообщении ПС ВСУ в телеграмм-канале.

Воздушную тревогу 10 июля в 15.46 сначала объявили в Запорожской области. В 16:05 – в Черниговской и Сумской областях.

Воздушная тревога 10 июля

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в данных регионах существует ракетная опасность из-за активности вражеской авиации.

"Воздушная тревога в Сумской и Черниговской областях связана с активностью вражеской армейской авиации вдоль границы. Воздушная тревога в Запорожской области связана с активностью вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении", — говорится в сообщении.

Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил украинцев о вероятности новых ракетных ударов по нашему государству после затишья.

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