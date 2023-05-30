В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога: карта

Во вторник, 30 мая, в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Есть угроза ударов российской террористической армией.

Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.

По состоянию на 18.24 воздушную тревогу объявили в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Украинцев, живущих в этих регионах, призывают быть в безопасных местах к отбою.

Пока неизвестно, что стало причиной объявления тревоги.

Напомним, Россию утром 30 мая атаковали беспилотники. Взрывы слышали в разных районах столицы страны-агрессора. Один из дронов долетел до резиденции Путина.

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