В нескольких областях Украины раздается воздушная тревога — угроза удара баллистики (карта)

Людей просят не игнорировать сигнал об опасности.

В Украине днем 14 октября сигнал воздушной тревоги раздается в Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения. Также возможны артиллерийские обстрелы со стороны оккупантов.

Воздушная тревога 14 октября 2023 года (карта)

"Внимание! Донецкая, Днепропетровская, Запорожская области — угроза применения баллистического вооружения!", — говорится в сообщении.

Напомним, Сырский рассказал об активном наступлении оккупантов на нескольких направлениях и тяжелых боях.

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