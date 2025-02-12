В нескольких областях воздушная тревога: что известно

Враг снова атакует.
В нескольких областях днем 12 февраля прозвучала воздушная тревога. Следует оставаться в укрытиях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Скоростная цель курсом на Николаев", – добавили в ВС ВСУ.
По состоянию на 13:55 "покраснели" следующие области:
- Сумская
- Черкасская
- Кировоградская
- Николаевская
- Херсонская
- Одесская
Напомним, вечером вторника, 11 февраля, в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Существует угроза применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению.
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