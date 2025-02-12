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В нескольких областях воздушная тревога: что известно

В нескольких областях воздушная тревога: что известно

Воздушная тревога 12 февраля

Враг снова атакует.

В нескольких областях днем 12 февраля прозвучала воздушная тревога. Следует оставаться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Скоростная цель курсом на Николаев", – добавили в ВС ВСУ.

По состоянию на 13:55 "покраснели" следующие области:

  • Сумская
  • Черкасская
  • Кировоградская
  • Николаевская
  • Херсонская
  • Одесская

Напомним, вечером вторника, 11 февраля, в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Существует угроза применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению.

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