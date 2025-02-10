В нескольких областях воздушная тревога: где опасно

В некоторых областях Украины днем 10 февраля объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога", — сообщили в ВСУ.

По состоянию на 12:17 "покраснели" следующие области:

Полтавская

Сумская

Харьковская

Донецкая

Запорожская

Днепропетровская

Николаевская

Впоследствии об опасности предупредили жителей Черниговщины, Киевщины и Черкасчины. Позже сигнал раздался также в Кировоградской области.

Напомним, в ряде областей Украины днем 9 февраля объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

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