В нескольких областях воздушная тревога: где опасно

Следует находиться в укрытиях.
В некоторых областях Украины днем 10 февраля объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога", — сообщили в ВСУ.
По состоянию на 12:17 "покраснели" следующие области:
- Полтавская
- Сумская
- Харьковская
- Донецкая
- Запорожская
- Днепропетровская
- Николаевская
Впоследствии об опасности предупредили жителей Черниговщины, Киевщины и Черкасчины. Позже сигнал раздался также в Кировоградской области.
Напомним, в ряде областей Украины днем 9 февраля объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
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