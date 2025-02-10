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В нескольких областях воздушная тревога: где опасно

В нескольких областях воздушная тревога: где опасно

Воздушная тревога 10 февраля

Следует находиться в укрытиях.

В некоторых областях Украины днем 10 февраля объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога", — сообщили в ВСУ.

По состоянию на 12:17 "покраснели" следующие области:

  • Полтавская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Донецкая
  • Запорожская
  • Днепропетровская
  • Николаевская

Впоследствии об опасности предупредили жителей Черниговщины, Киевщины и Черкасчины. Позже сигнал раздался также в Кировоградской области.

Напомним, в ряде областей Украины днем 9 февраля объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

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