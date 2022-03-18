В нескольких регионах Украины правоохранители задержали подозреваемых в помощи российским оккупантам

В нескольких регионах Украины правоохранители задержали подозреваемых в помощи российским оккупантам

В частности, один из мужчин за вознаграждение предлагал рисовать "метки".

В нескольких регионах Украины работники внутренней безопасности Нацполиции обнаружили и задержали лиц, заподозренных в содействии и помощи российским оккупантам.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Отмечается, что подозреваемые были обнаружены на Прикарпатье, в Одессе и в Чернигове.

Оперативники Ивано-Франковского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции получили информацию о мужчине, который на странице в соцсети предлагал денежное вознаграждение за нанесение так называемых меток. Отмечается, что их следовало нанести на объекты стратегического значения и инфраструктуры.

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался 58-летний переселенец из Донецкой области, с 2014 года проживавший в Ивано-Франковске. В его мобильном телефоне правоохранители обнаружили немало контактов с оккупированных территорий и России.

В Одессе оперативники внутренней безопасности Национальной полиции задержали двоих мужчин. Они фотографировали помещение государственных учреждений и объектов местной инфраструктуры.

В Чернигове на территории железнодорожного вокзала задержан остановившийся местный житель и житель Беларуси. У них обнаружены записи с координатами расположения административных зданий отдела полиции, отдельных блокпостов и количество задействованного личного состава.

"Все задержанные переданы в региональные Управления Службы безопасности Украины", — говорится в сообщении.

Читайте также: