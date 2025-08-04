В Николаеве дети не смогли укрыться от ракетного удара из-за закрытого укрытия

Укрытие

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В Николаеве во время ракетного удара группа подростков не смогла зайти в укрытие, потому что дверь была закрыта. По этому факту полиция приступила к уголовному производству по статье об оставлении граждан в опасности.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области в Facebook.

«Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию, в которой сообщалось, что в ночь со 2 на 3 августа, во время объявленной воздушной тревоги и ракетной атаки со стороны государства-агрессора, группа подростков не смогла попасть к укрытию в одном из жилых районов областного центра — двери хранилища были закрыты.

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Сообщается, что правоохранители провели проверку сообщения и подтвердили его подлинность. По факту закрытого укрытия следователи полиции № 3 Николаевского районного управления возбудили уголовное производство по статье об оставлении людей в опасности. По этой статье виновным грозит до двух лет заключения.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, в ходе которого полиция выясняет все детали инцидента и проводит необходимые следственные действия.

В полиции просят граждан сразу уведомлять полицию по номеру 102 или обращаться в ближайший отдел в случае обнаружения закрытых укрытий или недостатков в их условиях во время воздушной тревоги. Каждое такое сообщение тщательно проверяют, и в случае подтверждения нарушений виновные будут привлечены к ответственности.

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 2 августа после предупреждения Воздушных сил ВСУ в Николаеве раздались взрывы от российских ракет Х-22. Удар пришелся на жилой микрорайон, где пострадали семь человек. Разрушены три частных дома, повреждены 23 частных и 12 многоквартирных домов, автомобили, почтовое отделение и магазин стройматериалов.

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