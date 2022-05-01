В Николаеве и области прогремели взрывы: председатель ОВА сообщил детали и опубликовал фото

В Николаеве и области прогремели взрывы. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал соответствующие фотографии.

Так, по информации главы области, российские оккупанты попали в склады с селитрой и нитроаммофоской.

"Оккупанты против украинских удобрений", — написал Ким и позже добавил, что воздух чист.

На первом фото виден гриб от взрыва розового цвета, а уже на фото, которое было сделано позже, – облако белое.

Также взрывы были слышны и в Одессе. Как сообщил спикер ОВА Сергей Братчук – это результат работы ПВО. Подробности пообещал предоставить позже.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 67-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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