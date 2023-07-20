В Николаеве из-под завалов дома, в который попала ракета, извлекли тело женщины: ее мужа тоже убила Россия

В Николаеве из-под завалов разрушенного российской ракетой дома извлекли тело пожилой женщины. Это – жена погибшего мужчины, тело которого обнаружили раньше.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

Правохранитель сообщил, что в 16:35 из-под завалов дома, который уничтожила российская ракета, извлекли тело женщины. Это жена убитого Россией мужчины, тело которого нашли раньше. На месте происшествия работают правоохранители.

Спасатели продолжают разбор завалов.

"Из-под завалов поврежденного дома извлекли тело пожилой женщины – жену погибшего мужчины, которого достали из-под руин раньше. Розыскные работы продолжаются. Уважаемые граждане, если ваши близкие или знакомые могли находиться в поврежденных домах и до сих пор не вышли на связь, обратитесь на спецлинию 102 с соответствующим заявлением", – написал Сергей Шайхет.

Обстрел Николаева 20 июля

Российская террористическая армия в ночь на 20 июля, третью ночь подряд, обстреливает Николаевскую и Одесскую области. Массовые убийства украинцев оккупанты называют "местью за Крымский мост".

В Николаеве террористы РФ ударили по жилому дому, в котором мирно спали люди. Повреждения получили соседние многоэтажные дома и гаражи. Пока известно о 19 пострадавших и погибшем мужчине, которого достали из-под завалов.

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