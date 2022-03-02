В Николаеве нардеп поставил оккупантов на колени и объяснял им, почему "не надо шастать по украинской земле" (фото)

В Николаеве нардеп поставил оккупантов на колени и объяснял им, почему "не надо шастать по украинской земле" (фото)

Речь идет о народном депутате Романе Костенко.

Нардеп, секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, ветеран АТО Роман Костенко в Николаеве поставил российских военных на колени и объяснял оккупантам особенности регламента Верховной Рады Украины.

Об этом сообщил нардеп, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

"Наш депутат Рома Костенко в Николаеве посадил русню на колени и вежливо объясняет особенности Регламента Верховной Рады, и вообще почему не надо шнырять украинской землей", — написал Железняк.