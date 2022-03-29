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В Николаеве оккупанты обстреляли дворец творчества учеников — видео

В Николаеве оккупанты обстреляли дворец творчества учеников — видео

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В Николаеве оккупанты обстреляли дворец творчества учеников — видео

В результате обстрела в центре выбило окна и двери

В Николаеве российские оккупанты обстреляли Дворец творчества учащихся.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич. В своем Telegram-канале он опубликовал видео последствий.

В результате обстрела в центре выбило окна и двери.

"Наш Дворец творчества учеников. Российские пропагандисты обязательно скажут, что там была военная база", – прокомментировал Сенкевич.

Напомним, 29 марта армия РФ попала в помещение Николаевской ОГА. В ГСЧС сообщили, что из-под завалов извлекли тела семи погибших. 22 человека получили ранения.

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