В Николаеве оккупанты обстреляли мирных жителей: есть раненые

Захватчики избивали из реактивной системы залпового огня.
Глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева сообщила, что оккупанты обстреляли жилой район Николаева.
Об этом Замазеева сообщила в своем Фейсбуке.
"Падлюки снова гатят по жилым кварталам Николаева! Где нет военных объектов! Под обстрелы попадают мирные жители!" – написала Замазеева.
Глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам подчеркнула, что оккупанты произвели обстрел из реактивной системы залпового огня, в результате чего пострадали гражданские.
Напомним, глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в городе активно копают окопы.
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