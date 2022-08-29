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В Николаеве оккупанты разрушают жилые дома и учебные заведения: 2 погибших и 5 раненых

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В Николаеве оккупанты разрушают жилые дома и учебные заведения: 2 погибших и 5 раненых

Фото: Associated Press

Мэр Николаева сообщил о последствиях обстрела города.

В понедельник, 29 августа, российские оккупанты нанесли удары по гражданской инфраструктуре города Николаева.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале городской голова Александр Сенкевич.

"Российские подонки не изменяют своим правилам и цинично стряпают по мирным жителям", — написал он.

По состоянию на 16:30 известно о попадании в жилые дома и учебные заведения. Погибли два человека, еще 5 — ранены.

"На местах работают спасательные, аварийные службы и коммунальщики", — сообщил Сенкевич.

Ранее городской голова сообщил, что в оккупанты обстреливают Николаев ракетами. В городе после объявления воздушной тревоги были слышны мощные взрывы.

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