В Николаеве оккупанты разрушают жилые дома и учебные заведения: 2 погибших и 5 раненых

В понедельник, 29 августа, российские оккупанты нанесли удары по гражданской инфраструктуре города Николаева.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале городской голова Александр Сенкевич.

"Российские подонки не изменяют своим правилам и цинично стряпают по мирным жителям", — написал он.

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По состоянию на 16:30 известно о попадании в жилые дома и учебные заведения. Погибли два человека, еще 5 — ранены.

"На местах работают спасательные, аварийные службы и коммунальщики", — сообщил Сенкевич.

Ранее городской голова сообщил, что в оккупанты обстреливают Николаев ракетами. В городе после объявления воздушной тревоги были слышны мощные взрывы.

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