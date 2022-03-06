В Николаеве пиротехники собирают подарки от "русского мира" в жилом районе (фото)

В Николаеве пиротехники собирают подарки от "русского мира" в жилом районе (фото)

При обнаружении подозрительного или взрывоопасного предмета срочно звоните по телефону на спецлинии 101 или 102.

В Николаеве пиротехники разминируют жилые районы от взрывоопасных предметов, оставшихся после российских обстрелов.

Об этом 6 марта сообщили в ГСЧС.

Спасателям поступило 77 сообщений о нахождении боеприпасов на территории частных домовладений.

В настоящее время два пиротехнических расчета ГСЧС работают в Ингульском районе и в мкр Ракетное урочище и изымают опасные находки.

Спасатели обращаются к гражданам: