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В Николаеве пиротехники собирают подарки от "русского мира" в жилом районе (фото)

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При обнаружении подозрительного или взрывоопасного предмета срочно звоните по телефону на спецлинии 101 или 102.

В Николаеве пиротехники разминируют жилые районы от взрывоопасных предметов, оставшихся после российских обстрелов.

Об этом 6 марта сообщили в ГСЧС.

Спасателям поступило 77 сообщений о нахождении боеприпасов на территории частных домовладений.

В настоящее время два пиротехнических расчета ГСЧС работают в Ингульском районе и в мкр Ракетное урочище и изымают опасные находки.

Спасатели обращаются к гражданам:

  • Будьте бдительны, внимательно смотрите вокруг себя, чтобы не наткнуться на боеприпас и не вызвать взрыв, что приведет к травмированию!
  • При обнаружении подозрительного или взрывоопасного предмета срочно звоните по телефону на спецлинии 101 или 102, указывая точно адрес – это очень поможет нашим пиротехникам.
  • Категорически запрещается касаться и перемещать взрывоопасные предметы.
  • Даже не приближайтесь к ним, не подвергайте себя и окружающих опасности.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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