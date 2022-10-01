В Николаеве под завалами после ночного вражеского прилета обнаружили погибшую молодую женщину

На месте продолжают работать спасатели.
В Николаеве под завалами после ночного вражеского прилета нашли погибшую молодую женщину.
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram.
"В Николаеве под завалами после ночного "прилета" нашли одного погибшего. Это молодая женщина. Соболезнования семье погибшей. На месте работают спасатели", — написала она.
На месте продолжают работать спасатели
Напомним, 1 октября российские оккупанты попали из зенитно-ракетной системы С-300 в жилой дом в Николаеве. По словам городского головы Александра Сенкевича, в результате ракетных обстрелов пострадали пять человек, в том числе женщина с трехмесячным ребенком. Также повреждены несколько жилых домов.
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