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В Николаеве под завалами после ночного вражеского прилета обнаружили погибшую молодую женщину

Дата публикации
Просмотры
2014
Время на прочтение
1 мин
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В Николаеве под завалами после ночного вражеского прилета обнаружили погибшую молодую женщину

Фото: Associated Press

На месте продолжают работать спасатели.

В Николаеве под завалами после ночного вражеского прилета нашли погибшую молодую женщину.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram.

"В Николаеве под завалами после ночного "прилета" нашли одного погибшего. Это молодая женщина. Соболезнования семье погибшей. На месте работают спасатели", — написала она.

На месте продолжают работать спасатели

Напомним, 1 октября российские оккупанты попали из зенитно-ракетной системы С-300 в жилой дом в Николаеве. По словам городского головы Александра Сенкевича, в результате ракетных обстрелов пострадали пять человек, в том числе женщина с трехмесячным ребенком. Также повреждены несколько жилых домов.

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