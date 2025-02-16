В Николаеве полностью разрушена электрогенерация — мэр сообщил о ситуации по восстановлению

В результате дроновой атаки по Николаевской ТЭЦ полностью разрушена электрогенарация. Поэтому местные жители остались без тепла.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Абоненты ТЭЦ в Николаеве остались без тепла в результате вражеской атаки несколькими дронами ночью 16 февраля.

"Полностью разрушена электрогенерация. Сейчас мы пытаемся возобновить теплоснабжение, используя альтернативные пути решения проблемы. Привлечены работники и ТЭЦ, и Николаевоблтеплоэнерго. Работа продолжается. Без подробностей, но это действительно тяжело", — сказал мэр.

Он сообщил, что днем на месте работали и коммунальные службы по ликвидации последствий ударов.

Мэр также отметил, что модульные котельные, которые получил город от Дании, поэтому удалось сохранить тепло в больницах Николаева.

"В течение всего дня наши коммунальные службы ликвидировали последствия прилетов в двух районах. Убирали улицы и зашивали окна жителям. Завтра ликвидация прилетов продолжится. Я благодарен каждому рабочему, работавшему сегодня во благо горожан", — добавил городской голова.

По его информации, один из ударов армии РФ пришелся на проезжую часть проспекта Центрального Николаева. Позже оказалось, что прямо на канализационный коллектор. Специалисты Николаевводоканала его ремонтируют.

Несмотря на все, в городе после атаки россиян курсировали троллейбусы по новому маршруту в Матвеевку, которым уже воспользовалось более тысячи пассажиров. Весь коммунальный транспорт работал без сбоев.

Завтра, 17 февраля, работа коммунальщиков и энергетиков в Николаеве будет продолжена.

Напомним, РФ ударила по Николаеву на ночь 16 февраля, прицельно атаковав критическую инфраструктуру города.

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