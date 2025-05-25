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В Николаеве после российской атаки из-под завалов извлекли тело женщины
После попадания дрона в дом в Николаеве 25 мая там обнаружено тело еще одной жертвы.
В результате одного из самых масштабных ударов по Николаеву в ночь на 25 мая погибли люди. Вечером в 20:21 спасатели деблокировали тело погибшей женщины из-под завалов многоэтажки.
Об этом говорится в сообщении начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.
По состоянию на 20:10. коммунальщики убрали территорию и частично зашили OSB-плитами окна в поврежденных зданиях, сообщил и городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"Одна из самых масштабных атак на город за последнее время", - отметил мэр.
Удар по Николаеву: что известно
Напомним, российская армия совершила массированную атаку БпЛА типа «Шахед» на Николаев на ночь 25 мая, в период с 00.44 до 01.45 часов.
Рание стало известно о гибели 77-летнего мужчины. Еще пять человек пострадали, среди которых 17-летний парень.
По словам главы ОВА, ГСЧС спасатели работают на месте попадания в многоэтажку.
ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях удара.
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