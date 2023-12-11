В Николаеве предатель корректировал ракетные и дроновые удары по городу – что ему "светит" (фото)

На предателя оккупанты вышли через его родственников из оккупированного левобережья Херсонщины.

В Николаеве СБУ задержала готовившегося к "эвакуации" агента РФ после корректировки воздушных ударов по городу. Предатель также разведывал позиции и маршруты движения Сил обороны в области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Агент ФСБ пытался найти возможные места дислокации зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны ВСУ на территории региона. Для выполнения этой задачи вражеский агент получил от своих "кураторов" 10 тыс. грн "аванса" на банковскую карту. Следующие суммы должны поступать ему по мере предоставления им новых координат базирования и перемещения украинских войск.

Разведданные требовались врагу для подготовки новых и корректировки повторных ударов по области с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed.

Переписка предателя с агентами ФСБ

Переписка предателя с агентами ФСБ

Оккупанты после обещали "эвакуировать" своего приспешника на левобережную часть Херсонщины, где проживали его родители. Сотрудники СБУ задержали его на попытке передачи развединформации захватчикам.

По данным следствия, задержан местный житель, которого военная разведка РФ дистанционно завербовала через его родных. Они проживают на временно оккупированной части Херсона и уже долгое время сотрудничают с российской спецслужбой.

Во время обыска у него изъяли мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Сети появились кадры СБУ с места ликвидации Ильи Кивы (видео).

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