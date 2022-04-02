В Николаеве продолжается поиск людей под завалами здания облсовета (фото)

По последним данным, погибли 30 человек.

В Николаеве продолжаются поисково-спасательные работы в разрушенном здании облсовета. Число погибших по состоянию на 8:00 не изменилось.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

По состоянию на утро 2 апреля, после обстрела здания российскими военными, из-под завалов спасатели извлекли тела 30 погибших, еще один человек от полученных травм скончался в больнице.

На месте в круглосуточном режиме работает 60 спасателей и девять единиц техники ГСЧС.

Напомним, 29 марта в здание Николаевского областного совета попала российская ракета. Дом разрушен с девятого по первый этаж. Большинству работающих в ОВА чудом удалось спастись, это от 50 до 100 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия РФ нанесла этот удар очень коварно: в то время, когда люди добрались до рабочих мест утром. Большинство из находившихся в здании успели эвакуироваться, услышав сигнал воздушной тревоги.

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