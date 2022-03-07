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В Николаеве пылают жилые дома из-за обстрелов российских оккупантов

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В Николаеве пылают жилые дома из-за обстрелов российских оккупантов

Информации о пострадавших и жертвах пока нет.

Ранним утром понедельника, 7 марта, российские оккупанты обстреляли Николаев и его пригород. Из-за этого возникли пожары в жилом секторе.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

"Утро 7 марта для николаевских спасателей и горожан было тяжелым и напряженным. Вражеские обстрелы жилых кварталов и в пригороде Николаева привели к пожарам. Сейчас спасатели 1, 3, 4, 5, 26, техника аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Николаевской области привлечены к ликвидации пожаров, вызванных вражескими обстрелами", - говорится в сообщении.

Перед этим в соцсетях жители Николаева сообщали о громких обстрелах города.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко подтвердил в эфире телемарафона UAразом, что российские оккупанты обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня. Скорее всего, это были "Смерчи".

Есть ли жертвы и пострадавшие – пока неизвестно.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.,
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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