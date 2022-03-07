В Николаеве пылают жилые дома из-за обстрелов российских оккупантов

Информации о пострадавших и жертвах пока нет.

Ранним утром понедельника, 7 марта, российские оккупанты обстреляли Николаев и его пригород. Из-за этого возникли пожары в жилом секторе.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

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"Утро 7 марта для николаевских спасателей и горожан было тяжелым и напряженным. Вражеские обстрелы жилых кварталов и в пригороде Николаева привели к пожарам. Сейчас спасатели 1, 3, 4, 5, 26, техника аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Николаевской области привлечены к ликвидации пожаров, вызванных вражескими обстрелами", - говорится в сообщении.

Перед этим в соцсетях жители Николаева сообщали о громких обстрелах города.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко подтвердил в эфире телемарафона UAразом, что российские оккупанты обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня. Скорее всего, это были "Смерчи".

Есть ли жертвы и пострадавшие – пока неизвестно.