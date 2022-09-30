В Николаеве ракета прошила жилую многоэтажку: жители делятся удивительными историями спасения

Вторые сутки подряд массированы удары по Николаеву. На этот раз обстрел нанес ранения еще 8 человек.

Оккупанты ракетами попали в жилую многоэтажку Николаева. Одна попала в крышу и квартиры на верхних этажах, в результате обрушилось перекрытие до 4 этажа. Одну женщину заблокировало плитами, ее освободили спасатели, с ранениями в госпиталы доставили 8 человек, говорится в ТСН.

Горы битого стекла, оконные рамы, двери и балконные рамы валяются во дворах многоэтажек. Среди обломков дома удалось выжить Наталье. "Говорят до этого были взрывы, я не слышала, меня скинуло с кровати, комнату заблокировало дверью, я как-то отодвинула, нащупала халат и телефон", – рассказывает пострадавшая, две комнаты которой просто упали в прилет.

Горожане спали, когда оккупанты ударили по городу. Били ракетами и дронами, летевшими в дома и подстанции. Местные держались до последнего, не выезжали, говорит Светлана. "Нам казалось, что мы собой защищаем город и если его покинуть, ребятам из ВСУ не за что будет бороться", — убеждает она.

За первым взрывом раздался следующий. "Мы спали, это половина первой ночи. Сначала был первый удар, я закричала выскочили в коридор, сели под стенку. Я накрыла детей собой, а младший говорит: "Мама, следующий по нам?". Прилетела следующая, стало понятно, что не по нам, а во двор вылетели двери и окна", — вспоминает со страхом жительница дома.

С ночи спасатели работают в доме, людей спасли, но ранены, их доставили в госпиталь. Краном сняли перекрытия, висевшие над головами. Люди выскакивали в чем были, документы и вещи до сих пор где-то там под завалами. Людей еще не пускают в подъезды, потому что есть угроза обрушения. Но их уже готовят к эвакуации, потому что жить уже негде.

Два дня подряд в городе погибают гражданские. Накануне ракета попала в остановку, когда горожане ждали общественный транспорт.

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