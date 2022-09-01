В Николаеве раздалось шесть мощных взрывов: мэр города рассказал о ситуации

В Николаеве в четверг, 1 сентября, раздалось шесть мощных взрывов.

Российские снаряды упали за пределами города, однако жители Николаева должны соблюдать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Друзья, недавно прогремели шесть взрывов. Снаряды легли на открытой территории и за пределами города. Сегодня ночью и днем тревога звучит очень часто. Прошу всех быть максимально осторожными", — написал мэр Николаева.

Напомним, вчера, 31 августа, оккупанты обстреляли населенные пункты Николаевской области. Захватчики разрушили админздание, школу, склады и повредили десятки домов мирных жителей. Также российские военные нанесли авиаудар по Березнеговатской общине.

Читайте также: