В Николаеве российские войска обстреляли кафе с символическим названием – Виталий Ким

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем утреннем обращении сегодня, 23 апреля, рассказал, что ночью российские войска не прекратили обстрел.

Так, в результате ночных обстрелов оккупанты попали в кафе. К счастью, никто не пострадал, ведь в заведении никого не было, потому что оно заброшено. Кроме того, Ким подумал над тем, почему захватчики решили бить именно по этому месту. Вполне возможно, что дело в названии кафе:

"Сегодня ночью снова обстрелы. Ударили по кафе, там жертв нет слава богу. Столб один погнулся, повредили линию электропередач, стекло в домах выбило. У меня такое впечатление, что вот на картах было написано "бомбардир". Видимо, решили, что там бомбардировщики. Слава богу, что никого нет, здание заброшено", — сказал глава Николаевской ОГА.

Также Виталий Ким рассказал, каким будет комендантский час в городе на Пасху:

"Сегодня комендантский час будет с 19:00 до 5 утра. Пасха, да, но у нас есть данные, что готовятся подлости со стороны орков именно в эту ночь. Поэтому я всех прошу остаться дома сегодня и завтра. По возможности никуда не ходите, потому что это опасно", — сказал Ким.

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