В Николаеве снова слышны взрывы: мэр города призвал жителей держаться подальше от окон

В Николаеве снова слышны взрывы: мэр города призвал жителей держаться подальше от окон

В Николаеве вечером в воскресенье, 22 мая, снова слышны взрывы над городом.

Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что раздаются взрывы кассетных снарядов. Мэр призвал жителей Николаева соблюдать правила безопасности.

Об этом мэр Николаева написал на странице Telegram.

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"Снова над Николаевом раздаются взрывы. Кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон и не забывайте о правиле двух стен!", — коротко написал глава города.

Стоит отметить, что российские войска второй день подряд обстреливают Николаев кассетными снарядами. В субботу, 21 мая, взрывы были слышны поздно вечером.

По мнению эксперта по вопросам международной безопасности Алексея Ежа, Россия столкнулась с дефицитом военной техники, поэтому оккупанты "притормозили" на фронте и будут ждать украинского контрнаступления.

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