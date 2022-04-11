В Николаеве сократят зарплаты работникам бюджетной сферы — мэр

Это произойдет потому, что почти не наполняется городской бюджет, из которого бюджетникам выплачивают зарплаты.
В Николаеве сократят заработные платы работникам бюджетной сферы.
Об этом во время прямого эфира в социальных сетях заявил городской голова Александр Сенкевич.
"Всем мы собираемся урезать зарплату. И городскому голове, и заместителям, всем работающим, иначе нам денег хватит на зарплату на два месяца, а потом уже ничего. Скорее всего, это будет на уровне минимальной зарплаты", — сказал он.
По его словам, это произойдет из-за того, что почти не наполняется городской бюджет, из которого бюджетникам выплачивают зарплаты.
"Местный бюджет наполняется по налогам. Если люди не платят налоги и не работают предприятия, то бюджет не будет наполняться. Сейчас есть возможность сократить зарплату и платить ее дольше или платить как была, заплатить два месяца и дальше посадить всех на голодный паек", — сказал он.
Напомним, Украину ожидает несколько недель очень тяжелых боев. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире всеукраинского телемарафона, комментируя ситуацию на Востоке.
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