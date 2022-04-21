В Николаеве в результате ночных обстрелов один человек погиб, двое раненых – Виталий Ким

Глава Николаевской ВГА рассказал, какое настроение у николаевцев.

В результате ночных обстрелов российскими оккупантами в Николаеве один человек погиб, двое получили ранения.

Об этом сегодня, 21 апреля, в утреннем обращении рассказал глава Николаевской ВГА Виталий Ким. Он также сообщил, что последствия обстрелов ликвидируют.

Также Ким отметил, что часто иностранные гости и СМИ интересуются как настроения у людей, как дела. Глава Николаевской ВГА признался, что трудно подобрать слова, однако провел параллель состояния украинцев во времена коронавируса:

"Помните, когда были первые сообщения о коронавирусе, где-то там два человека заболели, вся страна в масках, с антисептиком. После работы всю одежду дезинфицируют, могут убить, если где-то чихнул, мемы такие ходили. Это как было в первые дни. Потом через год-другой, говорят пик, все вокруг болеют, наши люди: я уже переболел, мне не страшно… Вот примерно такая же ситуация, не говорю что хорошо или плохо… Приблизительно так мы относимся, как мы находимся под ежедневными обстрелами. Привыкли. В любом случае, страха того, неизвестности, нет. Мы уже видим, как все происходит и не боимся", — сказал Ким.

Также он поделился мудрой цитатой, которая ему случилась на днях: "Всегда говорили и так и есть: в России две беды – дураки и дороги. Так вот, беда самая главная – когда дурак указывает дорогу".

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