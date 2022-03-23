В Николаеве в результате ночных обстрелов погибли двое гражданских – Виталий Ким

Также глава ОГА сообщил о создании добровольческих батальонов.

Ночью в Николаеве, кроме техобстрелов, российские войска произвели еще один обстрел, в результате которого погибли двое гражданских.

Об этом сегодня, 23 марта, в новом видеообращении рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Он также добавил, что в области зарегистрировано восемь батальонов территориальной обороны:

"Ночью, кроме техобстрелов, был еще один. У нас двое погибших гражданских добавилось. К сожалению. Мы зарегистрировали первых восемь добровольческих батальонов территориальной обороны дополнительно к ТРО. Пока восемь, комплектуем их", — сказал Ким.

Также глава ОГА рассказал, что показательно то, что крымчане начинают двигаться в сторону России:

"Мы понимаем, что происходит у военных "орков". Какие настроения, что они себе там говорят. Они меняют, ратуют. Но, показательно, крымчане, которые знают, что происходит, сейчас не массово убегают, но начинают перемещаться с нашего временно оккупированного Крыма в сторону России. Они видят, что происходит, думают, ну его подальше и начинают перемещаться по мосту из Крыма. Боятся. Что не может не радовать", — сказал Ким.

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