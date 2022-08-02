В Николаеве весь вечер не умолкают сирены: второй раз раздаются мощные взрывы

Однако в городе второй раз за вечер раздаются мощные взрывы.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Подачу света возобновили. Сейчас в городе снова слышны взрывы, в том числе кассетных снарядов. Не подходить к окнам", — написал Сенкевич.

Отметим, что у Николаевае в третий раз за вечер раздается воздушная тревога. Последствия постоянных обстрелов уточняются.

Напомним, вечером 2 августа россияне обстреляли Николаев. В результате возник пожар. В городе частично отсутствует электроснабжение. Информации о пострадавших нет.

Также вечером 2 августа на всей территории Украины был объявлен сигнал воздушной тревоги. Через несколько минут во Львовской области прогремели взрывы в Червоноградском районе.

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