В Николаеве весь вечер не умолкают сирены: второй раз раздаются мощные взрывы

В Николаеве ночью, 2 августа, возобновили электроснабжение.
Однако в городе второй раз за вечер раздаются мощные взрывы.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"Подачу света возобновили. Сейчас в городе снова слышны взрывы, в том числе кассетных снарядов. Не подходить к окнам", — написал Сенкевич.
Отметим, что у Николаевае в третий раз за вечер раздается воздушная тревога. Последствия постоянных обстрелов уточняются.
Напомним, вечером 2 августа россияне обстреляли Николаев. В результате возник пожар. В городе частично отсутствует электроснабжение. Информации о пострадавших нет.
Также вечером 2 августа на всей территории Украины был объявлен сигнал воздушной тревоги. Через несколько минут во Львовской области прогремели взрывы в Червоноградском районе.
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