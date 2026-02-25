В Николаеве во время тревоги раздался взрыв

Взрыв раздался в Николаеве / © Getty Images

В Николаеве в ночь на 25 февраля раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Николаеве был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.

Перед взрывом воздушные силы сообщали об ударном беспилотнике на границе Николаевской и Одесской областей.

Также мониторинговые каналы сообщали, что вражеский БПЛА кружил над городом.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области в ночь на 23 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что в результате атаки на Запорожье три человека, в том числе ребенок, ранены взрывной волной и обломками.