ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
54
Время на прочтение
1 мин

В Николаеве во время тревоги раздался взрыв

Сообщалось о враждебном БпЛАе над городом.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрыв раздался в Николаеве

Взрыв раздался в Николаеве / © Getty Images

В Николаеве в ночь на 25 февраля раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Николаеве был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.

Перед взрывом воздушные силы сообщали об ударном беспилотнике на границе Николаевской и Одесской областей.

Также мониторинговые каналы сообщали, что вражеский БПЛА кружил над городом.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области в ночь на 23 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что в результате атаки на Запорожье три человека, в том числе ребенок, ранены взрывной волной и обломками.

Дата публикации
Количество просмотров
54
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie