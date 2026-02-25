- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 54
- Время на прочтение
- 1 мин
В Николаеве во время тревоги раздался взрыв
Сообщалось о враждебном БпЛАе над городом.
В Николаеве в ночь на 25 февраля раздался взрыв во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
«В Николаеве был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.
Перед взрывом воздушные силы сообщали об ударном беспилотнике на границе Николаевской и Одесской областей.
Также мониторинговые каналы сообщали, что вражеский БПЛА кружил над городом.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области в ночь на 23 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что в результате атаки на Запорожье три человека, в том числе ребенок, ранены взрывной волной и обломками.