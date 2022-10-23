В Николаеве войска РФ ударили ракетами С-300 по жилым домам: фото и видео

Повреждены две многоэтажки, теплотрасса, детская площадка и несколько автомобилей.

Ночью 23 октября войска РФ обстреляли Николаев ракетами типа С-300. Одна из них попала в пятиэтажный жилой дом, ранен гражданский.

Об этом рассказал Николаевский городской глава Александр Сенкевич.

По его данным, российская ракета, которой россияне попали в пятиэтажный жилой дом, разрушила квартиру на последнем этаже. Также повреждена соседняя 10-этажка. Обломками и взрывной волной в нем вынесло окна, двери, уничтожили балконы.

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Кроме того, в результате обстрела повреждены теплотрасса, детская площадка и несколько автомобилей.

"К счастью, обошлось без жертв. Один мужчина получил легкие ранения от обломков стекла — ему оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался", — добавил Сенкевич.

Место обстрела обследовали специалисты ГСЧС, аварийная бригада уже выехала для ремонта теплотрассы.

Напомним, по информации главы ОВА Виталия Кима, в ночь на 23 октября войска РФ атаковали Николаевщину беспилотниками-камикадзе типа "Shahed-136". 14 из них были сбиты на территории области.

Как сообщалось, утром 22 октября враг поразил два объекта критической инфраструктуры в Николаевской области высокоточными ракетами "Калибр". В то же время ПВО сбила крылатую ракету над Николаевской областью.

Кроме того, 21 октября в Николаевской области во время тревоги сбили российский Су-25.

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