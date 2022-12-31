В Николаеве выросло количество раненых в результате ракетной атаки россиян

На Новый год оккупанты в очередной раз массированно атаковали ракетами города Украины.

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате ракетного удара по городу 31 декабря количество раненых возросло — известно о шести пострадавших.

"6 раненых. 3 госпитализированы, 3 – на месте оказана помощь", — уточнил он.

Ракетный удар по Николаеву 31 декабря

Россия 31 декабря в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по Николаеву. Сразу после прилета стало известно, что в городе в результате попадания загорелся пожар. Информацию подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Да, по его данным, есть повреждения жилых домов.

Перед этим глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о вражеских пусках ракет.

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