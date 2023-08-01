В Николаеве задержали информаторку "ручного" блоггера ФСБ – помогала корректировать удары по Украине

В Николаеве СБУ задержала местную жительницу, которая "сливала" ФСБ информацию о последствиях российских воздушных ударов по объектам критической инфраструктуры региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Женщина передала агрессору фото и видео с мест вражеских прилетов по двум промышленным объектам на территории области, среди которых местная нефтебаза.

"Разведданные фигурантка переправляла пророссийскому блоггеру Сергею Лебедеву (известному под псевдонимом "Лохматый"), который находится во временно оккупированном Донецке и работает на ФСБ", — говорится в сообщении.

В Николаеве задержан информатор "ручного" блоггера ФСБ.

В дальнейшем блогер посылал полученные сведения в российскую спецслужбу для подготовки новых и корректировки повторных воздушных атак на Николаевщину.

Кроме того, полученные от осведомительницы медиафайлы он использовал для подготовки заказных сюжетов пропагандистами "РИА Новости".

Изменница после начала полномасштабного вторжения РФ неоднократно публиковала антиукраинские комментарии в разных пабликах страны-агрессора. Впоследствии она вышла на "Лохматого", с которым общалась через специально созданный им Телеграмм-канал.

В ходе обыска у задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Пока она под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Полтавской области задержали чиновника военкомата, который помогал "откосить" от службы.

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