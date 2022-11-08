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В Николаеве задержали корректировщика огня по зданию СБУ и военным объектам (фото)

В Николаеве задержали корректировщика огня по зданию СБУ и военным объектам (фото)

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
492
Время на прочтение
2 мин
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В Николаеве задержали корректировщика огня по зданию СБУ и военным объектам (фото)

Фото: Служба безопасности Украины

Предатель корректировал ракетные удары по местам расположения военных и правоохранителей в Николаеве.

Служба безопасности Украины задержала местного жителя в Николаеве, который собирал и передавал информацию о местонахождении военных формирований, правоохранительных органов на территории города.

Мужчина сам вышел на агрессора для сотрудничества.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора и СБУ.

По данным следствия, информацию мужчина передавал с отображением конкретных географических координат и возможности идентификации таких объектов на местности. Полученные от подозреваемого данные РФ использовала для нанесения ракетных ударов.

Кроме того, задержанный создавал и публиковал материалы, в которых содержится оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.

Собранную информацию корректировщик пытался передать через анонимный телеграмм-канал, созданный спецслужбами РФ.

В ходе обысков правоохранители обнаружили у него доказательства подрывной деятельности.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении, а суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

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Напомним, в Запорожье мужчина передавал Шарию данные о ракетных обстрелах города.

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Дата публикации
Просмотры
492
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