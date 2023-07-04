В Николаеве задержан предатель, готовивший ракетный удар по управлению СБУ и оборонному заводу

Российский агент "сливал" координаты зданий для ракетного удара.
В Николаеве задержан еще один агент ФСБ РФ, который готовил ракетный удар по зданиям управления СБУ и оборонного завода в городе.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Предатель предоставлял врагу точные координаты этих объектов, а также предлагал "ударить" по ним российскими ракетами "Кинжал".
"Также фигурант собирал разведданные о местах дислокации и перемещения других подразделений Сил обороны в прифронтовых районах южного региона. Кроме того, он передавал агрессору геолокации объектов гражданской инфраструктуры. В случае успешного выполнения задач спецслужба РФ обещала своему приспешнику денежное вознаграждение, которое злоумышленник надеялся получить на банковскую карту", — рассказали правоохранители.
Злоумышленником оказался местный житель, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в начале полномасштабного вторжения. В поле зрения агрессора он попал из-за распространения антиукраинских комментариев в прокремлевских каналах и призыв нанести ракетный удар по военным объектам Николаева.
На основании собранных доказательств следователи сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (оконченное покушение в совершении пособничества в нарушение законов и обычаев войны).
Предателю избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, полиция выложила видео с первыми минутами после атаки дронами по Сумам.
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