В Николаеве задержан предатель, готовивший ракетный удар по управлению СБУ и оборонному заводу

В Николаеве задержан еще один агент ФСБ РФ, который готовил ракетный удар по зданиям управления СБУ и оборонного завода в городе.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Предатель предоставлял врагу точные координаты этих объектов, а также предлагал "ударить" по ним российскими ракетами "Кинжал".

"Также фигурант собирал разведданные о местах дислокации и перемещения других подразделений Сил обороны в прифронтовых районах южного региона. Кроме того, он передавал агрессору геолокации объектов гражданской инфраструктуры. В случае успешного выполнения задач спецслужба РФ обещала своему приспешнику денежное вознаграждение, которое злоумышленник надеялся получить на банковскую карту", — рассказали правоохранители.

В Николаеве предатель готовил ракетный удар по СБУ и оборонному заводу.

В Николаеве предатель готовил ракетный удар по СБУ и оборонному заводу.

В Николаеве предатель готовил ракетный удар по СБУ и оборонному заводу.

Злоумышленником оказался местный житель, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в начале полномасштабного вторжения. В поле зрения агрессора он попал из-за распространения антиукраинских комментариев в прокремлевских каналах и призыв нанести ракетный удар по военным объектам Николаева.

На основании собранных доказательств следователи сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения); ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (оконченное покушение в совершении пособничества в нарушение законов и обычаев войны).

Предателю избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, полиция выложила видео с первыми минутами после атаки дронами по Сумам.

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