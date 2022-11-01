В Николаеве женщина получила 15 лет тюрьмы за сотрудничество с оккупантами (фото)

В Николаеве пожилая шпионка сотрудничала с российскими оккупантами.
В Николаеве суд вынес первый в городе за время полномасштабной войны приговор сообщнице российских оккупантов. Подсудимой оказалась 72-летняя женщина, которую судили по ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
Об этом сообщили в областной Николаевской прокуратуре.
Следствие установило, что в апреле и мае под кураторством российских спецслужб она собирала и передавала информацию о местах дислокации и перемещения в регионе Сил обороны Украины.
Кроме того, фигурантка по указу куратора арендовала на свое имя квартиру, где размещалась враждебная диверсионно-разведывательная группа.
За эти услуги подсудимая получила 50 тысяч гривен. Женщина получила 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщалось, в Киеве будут заочно судить завербованного российскими оккупантами крымчанина, который передавал им координаты для ракетных ударов по столице. Предатель, находясь на территории временно оккупированного Крыма, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину был завербован спецслужбами государства-агрессора.
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