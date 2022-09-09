В Николаевской и Одесской областях поймали коллаборантов: передавали информацию о местах дислокации ВСУ

В Николаевской области задержан корректировщик, который собирал и передавал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

В Одесской области разоблачена местная жительница, которая в личной переписке передавала российским кураторам данные относительно объектов критической инфраструктуры и стратегически важных локаций, перемещения гуманитарных и сельскохозяйственных грузов.

Ей сообщат о подозрении в коллаборационной деятельности.

Продолжается уголовное производство.

Ранее сообщалось, что 8 сентября в Мелитополе партизаны взорвали дом коллаборанта и псевдоруководителя КП "Водоканал" Юрия Онищука.

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