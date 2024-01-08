На Николаевщине блогер работал на оккупантов и сдавал позиции Сил обороны

В агентуру РФ мужчина попал из-за своих неоднократных высказываний в прокремлевских телеграм-каналах.

На Николаевщине к девяти годам заключения приговорили очередного участника агентурной сети ФСБ, который разведывал позиции Сил обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, еще в начале октября прошлого года правоохранители обезвредили на Николаевщине агентурную сеть российской ФСБ. Были задержаны 13 вражеских приспешников, которые разведывали позиции Сил обороны и корректировали воздушные удары РФ по региону.

"Все они были на прямой связи с пророссийским блогером Сергеем Лебедевым (более известным под псевдонимом Лохматый), который скрывается в Донецке и работает на фсб. По данным следствия, его осужденным приспешником является 33-летний житель Николаева, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству сразу после начала полномасштабного вторжения рф", - рассказали в СБУ.

В агентуру РФ мужчина попал из-за своих неоднократных высказываний в прокремлевских телеграм-каналах в поддержку захватчиков.

"Злоумышленник пытался выявить места временного базирования штабов ВСУ и основные маршруты передвижения военной техники украинских защитников. Кроме этого, он осуществлял доразведку вражеских "прилетов" после массированных воздушных атак рф на территорию области. Такие разведданные требовались оккупантам для корректировки повторных ударов по местной инфраструктуре. Для коммуникации с врагом информатор использовал популярный мессенджер, а передачу сведений осуществлял посредством текстовых сообщений", - добавили в СБУ.

За это мужчину признали виновным и приговорили к девяти годам тюрьмы.

Напомним, что в Николаеве мужчина сдавал позиции ВСУ и хотел воевать за РФ.

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