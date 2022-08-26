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В Николаевской области бойцы уничтожают оккупанта с такой интенсивностью, что не дают остыть оружию

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В Николаевской области бойцы уничтожают оккупанта с такой интенсивностью, что не дают остыть оружию

Оккупанты только за минувшие сутки обстреляли более двадцати населенных пунктов Николаевской области.

Из танков, артиллерии реактивных систем враг целил как по военной инфраструктуре, так и по гражданским объектам. По информации оперативного командования Юг, на отдельных участках фронта рашисты пытаются удержаться на позициях и применяют против наших армейцев ударные вертолеты, впрочем, парой наших МІ-8 получил ответный удар, говорится в ТСН.

К месту назначения гаубицу тянут по полю, скорость такая, кажется, вот-вот перевернется. На скользкой дороге ее качает из стороны в сторону, но медленнее ехать нельзя, важна каждая минута. Торопиться есть несколько причин: у врага тоже есть беспилотники и эти артиллеристы могут быть уже под прицелом. Но главное – прямо сейчас где-то за километры отсюда нашей пехоте необходима огневая поддержка.

В стволе пушки исчезает первый снаряд, он улетит на голову оккупанта. Пристрелочных в этот раз не будет, координаты противника доложила разведка. Мощный фугасный боеприпас не оставляет оккупантам шанс.

Ребята скорее запрыгивают в кузов, когда задача выполнена. А уже потом есть немного времени закурить по сигарете, но дремать некогда — одним выездом боевое дежурство не завершено. По всей линии фронта каждый день они ездят так часто, что оружие не успевает остыть. Когда появится новое указание — они снова быстро запрыгнуть в кузов и за считанные минуты будут жару оккупантам.

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