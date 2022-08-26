В Николаевской области бойцы уничтожают оккупанта с такой интенсивностью, что не дают остыть оружию

Из танков, артиллерии реактивных систем враг целил как по военной инфраструктуре, так и по гражданским объектам. По информации оперативного командования Юг, на отдельных участках фронта рашисты пытаются удержаться на позициях и применяют против наших армейцев ударные вертолеты, впрочем, парой наших МІ-8 получил ответный удар, говорится в ТСН.

К месту назначения гаубицу тянут по полю, скорость такая, кажется, вот-вот перевернется. На скользкой дороге ее качает из стороны в сторону, но медленнее ехать нельзя, важна каждая минута. Торопиться есть несколько причин: у врага тоже есть беспилотники и эти артиллеристы могут быть уже под прицелом. Но главное – прямо сейчас где-то за километры отсюда нашей пехоте необходима огневая поддержка.

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В стволе пушки исчезает первый снаряд, он улетит на голову оккупанта. Пристрелочных в этот раз не будет, координаты противника доложила разведка. Мощный фугасный боеприпас не оставляет оккупантам шанс.

Ребята скорее запрыгивают в кузов, когда задача выполнена. А уже потом есть немного времени закурить по сигарете, но дремать некогда — одним выездом боевое дежурство не завершено. По всей линии фронта каждый день они ездят так часто, что оружие не успевает остыть. Когда появится новое указание — они снова быстро запрыгнуть в кузов и за считанные минуты будут жару оккупантам.

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